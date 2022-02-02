МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фонд развития территорий (ФРТ) в настоящее время не испытывает финансовых проблем с решением проблем обманутых дольщиков, в частности, с достройкой проблемных новостроек и выплатой компенсаций, заявил гендиректор фонда Константин Тимофеев. Кабмин обсудит стимулирование строительства жилья на Дальнем Востоке

Он пояснил, что за все время от застройщиков, строящих жилье по старым правилам, без расчетов с дольщиками через эскроу-счета, были получены взносы в компенсационный фонд приблизительно в объеме 80 миллиардов рублей, в том числе в 2021 году — 10 миллиардов рублей.

Еще более 5 миллиардов рублей фонд ожидает получить в 2022 году и 2 миллиарда рублей — в 2023 году.

Кроме того, напомнил Тимофеев, из федерального бюджета фонду уже перечислено в январе 26 миллиардов рублей на 2022 год. В следующем году ФРТ ожидает субсидий еще на 26 миллиардов рублей, а в 2024 году — на 28 миллиардов рублей.

"Финансирования нам полностью хватает", — подчеркнул он.