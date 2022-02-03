ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Ведущие американские и мировые авиаперевозчики и туристические компании направили письмо в Белый дом с просьбой поддержать их отменой требования о тестировании на коронавирус для вакцинированных пассажиров, направляющихся в США из-за рубежа. Россиян предупредили о риске повторного заражения "омикроном"

Под обращением к Джеффри Зинцу, который координирует борьбу с пандемией в американской администрации, подписались три десятка отраслевых объединений, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта, Торговую палату США, Ассоциацию азиатско-тихоокеанских авиалиний, Туристическую ассоциацию США, группу "Авиалинии для Америки", Национальный совет авиалиний Канады.

"От имени многочисленных секторов индустрии туризма и авиаперевозок мы обращаемся к администрации с неотложной просьбой отменить требование о предпосадочном тестировании для вакцинированных пассажиров, которые направляются в США", — говорится в письме.

"Такая мера оправдана распространением случаев COVID во всех 50 штатах, возросшими показателями иммунизации и вакцинации, а также наличием новых средств лечения. Снятие этого требования окажет значительную поддержку восстановлению туризма и авиаперевозок в США и по всему миру без рисков распространения COVID-19 и его вариантов", — добавили авторы петиции.

Группа "Авиалинии для Америки", которая представляет компании American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и другие, сообщила ранее, что объемы международных авиаперевозок на 38% уступают показателям 2019 года.

В декабре Белый дом ужесточил правила поездок в США, после чего от авиапутешественников стали требовать отрицательные результаты анализов, сделанные в течение суток до полета.