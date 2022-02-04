МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российской авиаотрасли пока не требуется поддержка государства на фоне пандемии, сообщил в интервью "Известиям" министр транспорта РФ Виталий Савельев. Аэрофлот сократил чистый убыток вдвое в 2021 году

Отвечая на вопрос, нужна ли авиаотрасли сейчас господдержка, Савельев сказал: "Поддержки, связанной с пандемией, которая была предпринята в 2020 году, пока не требуется, но государство заботится о своих гражданах, и авиаотрасль постоянно получает субсидии".

"В целом за 2021 год перевозки по субсидированным тарифам — это в основном перевозки с Дальнего Востока, не из Москвы — существенно увеличились. Если мы сравним показатели 2020 года или 2019-го, где субсидирование было в объеме 15,5 миллиарда рублей, то в 2021 году на эти цели было направлено 21,240 миллиарда рублей. А в 2022 году объем субсидий вырастет уже до 27,5 миллиарда рублей", — добавил министр.

В 2020 году на поддержку авиаотрасли в связи с пандемией было выделено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 23,4 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на возмещение части расходов за потери из-за коронавируса, 10,9 миллиарда рублей субсидий аэропортам, 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, 0,3 миллиарда рублей субсидий авиаперевозок в Калининград по спецтарифам.