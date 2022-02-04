МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Apple в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний открыла представительство в РФ, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора. В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов

С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов — компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания его исполнила.

Таким образом, Apple исполнила все требования российского закона о "приземлении". Ранее компания разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, а также зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете. СМИ: Apple введет новую функцию на iPhone

Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.