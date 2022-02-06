МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло".

Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту "Домодедово" задержаны семь рейсов, а в аэропорту "Шереметьево" отменены 10 рейсов и задержаны 12.