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2022
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Более 35 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
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Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло". Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса... ПРАЙМ, 06.02.2022
транспорт, бизнес, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло".
Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту "Домодедово" задержаны семь рейсов, а в аэропорту "Шереметьево" отменены 10 рейсов и задержаны 12.