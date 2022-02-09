АФИНЫ, 9 фев — ПРАЙМ. Туристические потоки между Россией и Грецией постепенно восстанавливаются и за год выросли в разы, хотя существенно уступают допандемийным показателям, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника. Посол Борисенко назвал число туристов, приехавших в Египет из России

"За январь-сентябрь прошлого года Грецию посетили 170,4 тысячи россиян (в 2020 году их число составило всего 20 тысяч), а Россию – 4,2 тысячи греческих граждан. Пока цифры существенно уступают допандемийным показателям, но положительная тенденция налицо", — сказал посол.

Греческие курорты пользуются популярностью у российских туристов. До пандемии в 2019 году страну посетили более 800 тысяч россиян.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.