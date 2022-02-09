МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ежегодно планируется производить порядка 30 российских легких многоцелевых самолетов "Байкал", согласно оптимистичному сценарию, их выпуск может вырасти до 50 и более, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Легкий самолёт "Байкал" может стать полностью беспилотным

"Согласно консервативному сценарию, ежегодный темп производства может быть на уровне 30 самолетов, оптимистичные оценки — 50 самолетов и более", — сказал он "Российской газете".

В Минпромторге пояснили, что речь идет не столько о замене выбывающих самолетов Ан-2, которых в коммерческой эксплуатации осталось менее 50, а о полном удовлетворении спроса отечественных перевозчиков на самолеты такой размерности.

Как ранее отмечал министр, первые коммерческие поставки "Байкалов" запланированы на конец 2023 года. По оценке министерства, закрыть первоочередные потребности действующих российских эксплуатантов вполне реально на рубеже 2025-2026 годов. Кроме того, новый самолет будут выводить на экспорт. Так, интерес к нему уже проявляет Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники". Запуск серийного производства "Байкалов" запланирован с 2024 года на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).