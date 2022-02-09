МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Финансово-экономическое состояние крупнейших авиакомпаний РФ беспокойства не вызывает, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько журналистам в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Путин оценил работу гражданской авиации в разгар пандемии COVID

"Росавиация на постоянной основе ведет мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний. На постоянной основе докладывает результаты этого мониторинга министерству транспорта, правительству РФ. Среди крупнейших авиакомпаний, 25-35 крупнейших авиакомпаний, финансово-экономическое состояние не вызывает беспокойства", — сказал Нерадько.

Он уточнил, что говорит о тех авиакомпаниях, которые занимаются регулярными или чартерными пассажирскими перевозками.

"Ситуация в секторе грузовых перевозок значительно лучше. На пандемийном фоне грузовые перевозки получили значительный импульс и финансово-экономическое состояние грузовых авиаперевозчиков существенно улучшилось в этот период", — отметил Нерадько.

"Мы не видим сейчас каких-то проблем, что кто-то находится на каком-то неудовлетворительном состоянии, которое приведет к каким-то резким банкротствам", — добавил он.

Нерадько также рассказал, что пассажиропоток российских авиакомпаний в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,5%, до более 8 миллионов человек.

"По январю мы наблюдаем увеличение количества перевезенных пассажиров на 46,5% по сравнению с январем прошлого года. Пассажирооборот вырос более чем на 68%", — сказал Нерадько, уточнив, что всего было перевезено более 8 миллионов человек.

"Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полетам и хочет дальше продолжать летать. А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный. Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают", — добавил он.