МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый российский лоукостер Citrus (дочерняя компания S7 Airlines) получил сертификат эксплуатанта, ограничений для его деятельности нет, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. В Росавиации оценили финансовое состояние крупнейших авиакомпаний России

"Глобус" получил сертификат, я его подписал в понедельник", — сказал Нерадько журналистам в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Сертификат эксплуатанта Citrus восстанавливался на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines).

"У них последовательное приобретение воздушных судов, потому что нельзя сразу приобрести определенное количество. Мы выдали сертификат под то, что у них есть сейчас самолеты, и самолеты они могут использовать своей материнской компании. Поэтому я не вижу здесь каких-то ограничений для деятельности этой компании", — отметил глава Росавиации.

S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из этих городов. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.