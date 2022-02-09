МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 10 февраля разрешает поставки в РФ томатов и яблок еще 16 азербайджанским предприятиям, сообщается на сайте ведомства. В Азербайджане пообещали продлить Южный газовый коридор

Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года ввел временные ограничения на поставки в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с части предприятий были вновь разрешены.

"Россельхознадзор с 10 февраля 2022 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с 16 азербайджанских предприятий", — говорится в сообщении. Таким образом, на сегодняшний день отправки томатов возможны с 226 азербайджанских предприятий и 1 кооператива, отправки яблок — с 77 предприятий.

Отмечается, что решение было принято по итогам проведенного Агентством пищевой безопасности Азербайджана фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки на территории страны, а также под гарантии азербайджанского ведомства.