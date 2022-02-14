ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев — ПРАЙМ. Финская Finnair не выполняет рейсы на Украину, но продолжает использовать воздушное пространство страны, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика Паулиина Палттала.

"Мы следуем инструкциям властей, а также проводим собственную оценку рисков. Мониторинг развития воздушного пространства является неотъемлемой частью нашего планирования полетов. На некоторых рейсах мы используем воздушное пространство самой западной части Украины. Мы не используем воздушное пространство восточной части Украины", — сказала она.

Представитель компании также не смогла пояснить возможные маршруты в случае закрытия воздушного пространства Украины для гражданской авиации, учитывая, что европейские перевозчики уже избегают воздушного пространства Белоруссии.

В выходные украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.