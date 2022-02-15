МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не выпускала рекомендаций о нежелательности либо опасности поездок в Таиланд для туристов, не дают их и сами туроператоры, речь также не идет и о снижении спроса на поездки в страну, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. В пресс-службе туроператора "Интурист" в то же время назвали Таиланд проблемным направлением. Туризм в России в первом полугодии восстановился на 95%

Ранее АТОР приводила данные статистики, согласно которым "за первые десять дней февраля в королевство прилетели 4103 российских туриста, из них у 768 человек был обнаружен ковид, это 18,72% (почти каждый пятый)". В результате "положительным" туристам без серьезных признаков заболевания приходится оплачивать пребывание в карантинном отеле — в среднем более 200 тысяч рублей за 10 дней. Во вторник в российских СМИ стали выходить материалы о том, что "туроператоры внесли Таиланд в черный список", и "не рекомендуют покупать туры в Таиланд".

"В случае с Таиландом — действительно, у каждого пятого положительный тест, не получается заподозрить сам тест в браке. Каждый пятый с положительным, это значит, что они не могут сразу отправиться на отдых, что очень дискомфортно для туристов. Но никакого "черного списка" нет, нет такого, что туроператоры не рекомендуют ехать в Таиланд", — рассказала Ломидзе.

По ее словам, "ситуация с ПЦР действительно есть, и действительно предупреждают об этом туристов в агентствах. Но никто не отговаривает и никто не пытается перенаправить на другое направление". Ломидзе напомнила, что ранее похожая история происходила с туристами на Кубе, где по прилету надо было сдавать ПЦР, и у двух третей борта он оказывался положительным. "Выяснилось, что были проблемы с тестами и через какое-то время ПЦР по прилету отменили", — объяснила исполнительный директор АТОР.

Она отметила, что неизвестно, в чем причина частых положительных ПЦР-тестов по прилету в Таиланд — проблема ли это с тестами или дело в более высокой заболеваемости, так как штамм "омикрон" более заразный. "Мы направили запрос в министерство туризма Таиланда, ждем каких-то разъяснений, может быть, они собираются предпринять какие-либо меры в связи с такой ситуацией. Спрос и так невысокий для Таиланда, говорить, что идет снижение или поток туристов перенаправляется, нельзя, поток и так минимальный", — добавила Ломидзе.

В то же время в пресс-службе туроператора "Интурист" РИА Новости рассказали, что относят Таиланд к категории проблемных направлений.

"Часто бывают ситуации, когда туристы получают положительный ПЦР после прибытия и отправляются в карантин. Кроме того Thai Pass (разрешение на въезд в Таиланд — ред.) дают неохотно, не так быстро, и нужно сдавать много ПЦР (на первый и пятый день пребывания в стране — ред.). Обычно, когда туристы видят список требований для въезда в страну, они сами просят подобрать другое направление, где нет таких сложностей и дополнительных расходов на ПЦР-тесты", — объяснили в "Интуристе", добавив, что чаще всего туристы в таких случаях выбирают поездку на Шри-Ланку, Доминикану, Кубу или Вьетнам.