МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2021 году выросла в 6,4 раза и составила 432,927 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Новак оценил шансы Европы заменить российский газ поставками СПГ

Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 748,337 миллиарда рублей, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом. Нормализованная чистая прибыль, которая является базой для дивидендных выплат, выросла в 2,5 раза — до 421,304 миллиарда рублей.

Общая выручка компании от реализации за год увеличилась в 1,6 раза и составила 1,157 триллиона рублей.