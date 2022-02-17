МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки не окажет сильного влияния на количество выданных ипотечных кредитов в будущем, рассказал РИА Недвижимость гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Эксперты спрогнозировали, как весной изменятся ставки по ипотеке

Ранее Банк России в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5% годовых. Прошлой весной регулятор перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5% годовых.

"Да, на сегодняшний день рыночные (ипотечные — ред.) ставки перевалили за отметку 10,44% годовых, но ипотека — это вещь инерционная. В январе мы выдали 96 тысяч ипотечных кредитов на 26 миллиардов рублей, таким же ожидаем февраль, может быть даже чуть выше, при этом в апреле возможно небольшое падение", — сказал Мутко.

Он добавил, что порядка 70% жилья покупается в ипотеку, при этом 45% кредитов берутся с государственной поддержкой, в том числе по семейной ипотеке под 6,5% годовых.

"Свои программы есть у банков и девелоперов, ставки по ним варьируются в районе 7%. Все эти вещи сбалансируют общую ситуацию, и бить тревогу по темпам выдачи пока не стоит. Главное – нужен ввод жилья, и чтобы застройщики не повышали стоимость квадратного метра", — добавил Мутко.