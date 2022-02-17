МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские регионы разделят на семь кластеров для выработки более точечных мер поддержки рынка жилищного строительства, рассказал журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Глава "Дом.РФ" оценил влияние повышения ключевой ставки на выдачу ипотеки

Он уточнил, что подобное решение было принято по результатам исследования консалтинговой компании BCG в рамках подготовки проекта стратегии строительной отрасли России до 2030 года.

"В 2020 году, когда принималось решение о поддержке (ипотеки — ред.), оно было принято на всю страну. При этом надо понимать, что страна у нас огромная, и в каждом регионе разная ситуация. Где-то спрос перегрет, где-то есть свободные квартиры, где-то — недостаток предложения. Мы с BCG проанализировали все регионы и сейчас будем принимать решение о мерах точечной поддержки", — отметил вице-премьер.

Он пояснил, что при этом будут учитываться объёмы строящегося жилья в субъекте федерации, наличие свободных квартир на рынке, покупательную способность населения, долю социального жилья и объём строительства по госпрограммам.

Летом 2022 года ожидается завершение программы льготной ипотеки на жилье в новостройках. Данную программу, запущенную во время пандемии как одну из мер поддержки граждан и строительной отрасли, 1 июля 2021 года продлили на год с изменением условий: максимальная ставка повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 миллионов рублей для всех регионов.