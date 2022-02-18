МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В России предложили разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций, передает RT. В Думе предлагают радикально снизить максимальные ставки по микрозаймам

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил копии писем на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова.

Он отметил, что забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства. Однако экстренные службы, прибывающие по вызову, не всегда могут оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, находящийся в закрытом жилище и нуждающийся в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь.

Как напомнил Сухарев, по существующим правилам в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции, в присутствии которых возможно вскрытие помещения. Однако это может привести к потере времени, необходимого для спасения гражданина, отметил депутат.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части наделения работников экстренных служб, в том числе представителей МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека: когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или имеются свидетельства соседей о том, что жилец нуждается в помощи", — говорится в письме.