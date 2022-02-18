МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, разработанный Минстроем, предполагает большее использование цифровых денег в строительстве. Сбербанк рассказал о ходе внедрения цифрового рубля

Ранее доработанная версия проекта в очередной раз направлена представителям экспертного сообщества. Среди обозначенных в стратегии задач — обеспечение доступности ипотеки за счет снижения ипотечной ставки.

"Расширение возможности использования цифровых активов в строительстве (цифровые деньги, цифровая закладная)", — указывается в одном из пунктов, которые должны способствовать достижению этой задачи.

По мнению авторов проекта, этому также будут способствовать стандартизация и цифровизация рынка ипотеки, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг, развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов.

Согласно проекту, результатом к 2030 году должна стать выдача не менее 2,3 миллиона кредитов ежегодно, в том числе не менее 30% на новостройки. Приобретение жилья с ипотекой должно стать доступным для 60% семей, отношение ипотечного портфеля к годовому объему ВВП вырасти в 1,5 раза по отношению к 2020 году – до 15%.