МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ МИЛЛИОНОВ ТОНН БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ПОД ПЕТЕРБУРГОМ — ЛУКАШЕНКО ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ

ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ НЕ ВЕРНЕТСЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ЛИТВУ И УКРАИНУ

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