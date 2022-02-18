2022-02-18T17:09:00+03:00

2022-02-18T17:10:47+03:00

2022-02-18T17:09:00+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220218/836098380.html

Лукашенко рассказал о постройке порта для перевалки белорусских грузов

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ МИЛЛИОНОВ ТОНН БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ПОД ПЕТЕРБУРГОМ — ЛУКАШЕНКО ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ НЕ ВЕРНЕТСЯ К... ПРАЙМ, 18.02.2022

транспорт, бизнес, экономика, новости, александр лукашенко, порт, морские перевозки, санкт-петербург

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60