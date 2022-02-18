2022-02-18T17:09:00+03:00
2022-02-18T17:10:47+03:00
2022-02-18T17:09:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220218/836098380.html
Лукашенко рассказал о постройке порта для перевалки белорусских грузов
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ПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ МИЛЛИОНОВ ТОНН БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ПОД ПЕТЕРБУРГОМ — ЛУКАШЕНКО ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ НЕ ВЕРНЕТСЯ К... ПРАЙМ, 18.02.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, александр лукашенко, порт, морские перевозки, санкт-петербург
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ МИЛЛИОНОВ ТОНН БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН ПОД ПЕТЕРБУРГОМ — ЛУКАШЕНКО ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ НЕ ВЕРНЕТСЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ЛИТВУ И УКРАИНУ
Новость дополняется