МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российские туроператоры возобновили продажи путевок в Марокко, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. СМИ: Вьетнам отменяет ограничения на полеты в страну

Королевство Марокко с 7 февраля вновь принимает туристов, в том числе из России. Гражданам России, прибывающим в Марокко на срок до 90 дней, виза не требуется. Въезд в Марокко открыт только для вакцинированных путешественников, получивших две дозы вакцины "Спутник V" или бустерную дозу "Спутник Лайт". После последней дозы вакцинации должно пройти 14 дней.

"Ряд туроператоров уже начали продажи туров в Марокко. Но совершенно понятно, что это не будет каким-то прорывом. Марокко не будет массовым направлением. Это удивительная страна, там даже есть пляжный отдых в Агадире, но их преимущество — экскурсионная программа в Маракеше и Касабланке", — сказала Ломидзе.

Продажи экскурсионных туров в Марокко с заездами каждую пятницу и субботу открыл "Интурист". "Стоимость недельного тура с размещением в Маракеше в марте в отеле четыре звезды с завтраками составит от 67 тысяч рублей на двоих. Стоимость недельного экскурсионного тура с прилетом в Касабланку — от 166 тысяч рублей на двоих", — сообщили в компании.

"До пандемии спрос на отдых в Марокко был устойчивым и ограничен только небольшими объемами прямой авиаперевозки. В Марокко интересно ехать именно с экскурсионными турами по, так называемым, имперским городам. Увидеть голубой город, посетить Дом Ив Сен-Лорана, прогуляться по базарам Маракеша. Это очень колоритная и интересная страна", — продолжили в туроператоре.

До посадки с самолет необходимо предъявить помимо сертификата вакцинации на английском или французском языке, отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный не более чем за 48 часов дол посадки в самолет. Дети до 6 лет освобождаются от предъявления каких-либо документов, связанных с COVID-19. Дети в возрасте от 6 до 18 лет должны предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом. По прибытии в любой из аэропортов Марокко предстоит сделать еще один экспресс-тест.