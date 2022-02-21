МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия с понедельника увеличивает количество регулярных авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, а также разрешает полеты за рубеж из ряда российских городов.

Число разрешенных рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличено с семи до 14 в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с четырех до семи в неделю. Число рейсов из Москвы в Коломбо выросло с двух до четырех в неделю, по маршрутам Калининград – Берлин с двух до шести в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф полеты могут выполняться с частотой пять рейсов в неделю.

Кроме того, принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов за рубеж из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

К настоящему времени из РФ разрешено летать в 78 стран: Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Джибути, Доминикана, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Коста-Рика, Куба, Ливан, Люксембург, Маврикий, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Марокко.

Полеты разрешены также в такие страны, как Мексика, Молдавия, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Португалия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Сербия, Сейшелы, Сирия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Япония.