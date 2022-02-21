МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия может производить до 2 миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, из них 1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова. Минздрав разрешил исследования вакцины с частицами, подобными SARS-CoV-2

"Имеющиеся в России мощности по производству вакцин от коронавируса рассчитаны на производство до 2 миллиардов доз в год, этого хватит на обеспечение любого потенциального спроса", — пишет издание со ссылкой на Осьмакова.

Первый замглавы Минпромторга подчеркнул, что из 2 миллиардов доз в год примерно "1,2-1,3 миллиарда — "Спутник Лайт", 600 миллионов — "Спутник V", всё остальные — порядка 100 миллионов".

По его словам, как пишут "Известия", сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою "потребность в объемах" на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля. "В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях", — добавляется в сообщении.

В Минпромторге газете сообщили, что в регионах сформирован запас вакцин, что позволяет обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения даже в случае их возможного увеличения в несколько раз.

"В связи с этим темпы производства всеми производителями в настоящее время снижены. При этом производители вакцин полностью готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах", — заверили "Известия" в пресс-службе Минпромторга.