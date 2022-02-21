МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России предложили запретить курьерам служб доставки ездить по пешеходным зонам, передает RT. Правительство Москвы хочет усилить контроль за курьерами, нарушающими ПДД

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

По его словам, за последнее десятилетие в стране появились и набрали значительный оборот многочисленные службы доставки товаров, в том числе продовольственных из точек общественного питания. Курьеры этих служб, как правило, используют двухколесные механические средства передвижения, в том числе оборудованные электродвигателями, подчеркнул депутат.

При этом, передвигаясь в основном по пешеходным зонам, они создают значительный дискомфорт пешеходам, в том числе с детьми, которые вынуждены проявлять повышенное внимание, чтобы избежать столкновения, отметил Хамзаев.

Он напомнил о ситуациях, когда курьеры совершали наезды на пешеходов, причиняли им телесные повреждения.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов", — говорится в тексте письма.