МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air приостанавливает рейсы из Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы на юг России

"Авиакомпания Azur air в связи с введением ограничений на полеты временно приостанавливает выполнение рейсов из Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа. Пассажиров, которые приобрели билеты в составе туристических пакетов, просим оставаться на связи с туроператорами для получения детальной информации о бронированиях", — говорится в сообщении.

"Azur air обязательно доставит на родину туристов, возвращение которых планировалось рейсами в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Совместно с партнерами прорабатываются альтернативные варианты, в качестве аэропортов прилета авиакомпания рассматривает аэропорты Внуково и Минеральные Воды", — добавляет компания.