МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, пассажиры смогут вернуть деньги или перебронировать билеты, сообщает перевозчик. Azur Air приостановила рейсы с юга России

"В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов "Аэрофлота", запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из "Шереметьево" в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании "Аэрофлота". Обновляемая информация о статусе рейсов по указанным направлениям и изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.

"Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты", — сообщает перевозчик.