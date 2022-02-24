МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" до 2 марта отменила все рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, сообщает компания. "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы на юг России

"В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России отменены все собственные рейсы авиакомпании "Россия", а также рейсы, выполняемые совместно с "Аэрофлотом", запланированные в расписании до 03.45 2 марта 2022 года в/из Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Ставрополь, Белгород, Воронеж и Симферополь", — говорится в сообщении.

Авиакомпания просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании на сайте авиакомпании.