МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Число DDoS-атак на российский сектор электронной коммерции с 9 по 23 февраля текущего года выросло на 38% по сравнению с двумя предыдущими неделями, это обуславливается желанием ритейлеров вывести из строя сайты конкурентов во время праздников, говорится в исследовании работающей в сфере кибербезопасности компании StormWall, которое имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ: ритейлеры говорят о проблемах с поставкой импортных овощей и фруктов

"С 9 по 23 февраля 2022 года количество атак на ритейлеров увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими двумя неделями", — выяснили специалисты.

"В феврале россияне отмечали два праздника: День святого Валентина 14 февраля и День защитника Отечества 23 февраля, и многие интернет-магазины использовали в этот период DDoS-атаки, чтобы вывести из строя сайты конкурентов", — пояснили эксперты.

Специалисты добавили, что максимальная мощность атак составляла 800 Гбит/с, а самая длительная атака реализовывалась в течение трех часов.

"С каждым годом хакеры становятся все более изобретательны и используют все более прогрессивные способы организации DDoS-атак", — отметил глава и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.