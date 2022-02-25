МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм. Минтранс заявил о нормализации ситуации в аэропортах

Ведомство добавляет, что сейчас совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. "Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", — подчеркивает Ростуризм.

В ведомстве также сообщили, что туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме. "Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД", — добавили в пресс-службе.

Ростуризм вновь обратился к российским отельерам с просьбой идти навстречу туристам и продлевать проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы. "Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения", — говорится в сообщении.

Туристы, которые пока не могут вылететь в Россию, могут обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и фондом "Росконгресс" горячую линию по телефону 8-(800)-200-34-11. Кроме того, на сайте штабтуризм.рф размещена онлайн-форма для приема обращений от туристов.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.

Росавиация в связи с этим ограничила полеты в ряд аэропортов на юге РФ. Приостановлена работа аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы (Витязево), Краснодара (Пашковский), Брянска, Белгорода, Курска (Восточный), Липецка, Воронежа (Чертовицкое), Ростова-на-Дону (Платов).