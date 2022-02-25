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2022
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Россия ограничивает использование воздушного пространства для Британии
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. РФ ОГРАНИЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РФ ДЛЯ ПОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНЗИТНЫЕ ПОЛЕТЫ — РОСАВИАЦИЯ РФ НАПРАВИЛА АВИАВЛАСТЯМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ... ПРАЙМ, 25.02.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. РФ ОГРАНИЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РФ ДЛЯ ПОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНЗИТНЫЕ ПОЛЕТЫ — РОСАВИАЦИЯ
РФ НАПРАВИЛА АВИАВЛАСТЯМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ, ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ — РОСАВИАЦИЯ
Новость дополняется