МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. РФ ОГРАНИЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РФ ДЛЯ ПОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНЗИТНЫЕ ПОЛЕТЫ — РОСАВИАЦИЯ

РФ НАПРАВИЛА АВИАВЛАСТЯМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ, ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ — РОСАВИАЦИЯ

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