МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что отмена полетов в ряде аэропортов на юге России — вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине. Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли компенсации туристам, которые из-за отмены полетов на юге РФ застряли там и вынуждены нести дополнительные расходы, он ответил, что располагает такой информацией, темой занимается Минтранс, "сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры".

Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа ряда аэропортов: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты.