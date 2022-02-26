МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Болгария приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщается в заявлении министерства транспорта страны. США допустили санкции против энергетического сектора России

"Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны", — говорится в документе.

Запрет вступает в силу в субботу в 00.00 по местному времени (01.00 мск). Отмечается, что меры приняты "в знак солидарности с Украиной".

Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин в телеобращении заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", так как республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.

По данным Минобороны России на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры, в частности, 17 пунктов управления и узлов связи, 19 ЗРК ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных аппаратов. Также, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 РСЗО, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.