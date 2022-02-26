МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний. S7 прорабатывает маршруты для облета закрытых воздушных пространств

Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.