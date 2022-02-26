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2022
https://1prime.ru/business/20220226/836183892.html
Болгария, Польша и Чехия уведомили авиакомпании России о запрете полетов
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https://россиясегодня.рф
. Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских... ПРАЙМ, 26.02.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм, авиакомпании, авиаперевозки, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.
Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.