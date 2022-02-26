Латвийская airBaltic объявила о приостановке полетов в Россию
airBaltic объявила об отмене рейсов в Россию и обратно с 26 февраля по 26 марта
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта.
Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний.
"Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта", — сообщается в заявлении компании в Twitter.