МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила, что приостанавливает полеты в Россию с 26 февраля по 26 марта. Эстония закроет свое воздушное пространство для российских авиакомпаний

Министр юстиции Латвии Янис Борданс ранее сообщил о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний.

"Латвийские авиалинии airBaltic объявляют, что из-за повышенного риска и наложенных ограничений все рейсы в Россию и из нее отменяются с 26 февраля по 26 марта", — сообщается в заявлении компании в Twitter.