МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Кубань может не досчитаться в летнем сезоне 3 миллионов туристов из-за жестких ковидных ограничений, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Роспотребнадзор рекомендовал регионам оставить из ограничений только ношение масок и дезинфекцию. Регионы один за другим обновляют ковидные правила в сторону смягчения. Но не все. Кубань продлила все ограничения до 30 мая, оставив в силе дискриминационные условия заселения в отели и укороченные сроки действия сертификатов переболевшего", — сказали в ассоциации.

В АТОР уверенны, если срок действия сертификата переболевшего в Краснодарском крае не будет увеличен до 1 года, Кубань может не досчитаться в летнем сезоне 3 миллионов туристов, чьи сертификаты переболевшего к лету-2022 будут, согласно нормам Кубани, уже просрочены.

"Согласно официальной статистике, с июля 2021 года по ноябрь 2021 года получили сертификаты 3,2 миллиона переболевших человек. Именно столько потенциальных туристов из этого числа не смогут заселиться уже в июне в отели Краснодарского края, поскольку их сертификаты к этому моменту будут для региональных властей "недействительными". Разумеется, не все эти три миллиона планировали отдыхать именно на Кубани – но могли бы. Если бы не "укороченные" сертификаты", — считают туроператоры.

В АТОР подчеркивают, что условия заселения в отели на Кубани также пока не претерпевают изменений. "Там ждут только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест или сертификат о перенесенном заболевании", — уточнили в ассоциации.