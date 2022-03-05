МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании. Испанская Inditex приостанавливает работу 502 магазинов в России

"В связи с логистическими задержками было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы для пользователей из России и Украины", — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, уже оформленные заказы будут "либо доставлены, либо на них распространится программа Money Back Guarantee и покупателю будут возвращены деньги".

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.