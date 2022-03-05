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2022
https://1prime.ru/business/20220305/836276284.html
eBay приостановил работу в России и на Украине
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https://россиясегодня.рф
. Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании. "В связи с логистическими... ПРАЙМ, 05.03.2022
потребрынок, бизнес, экономика, новости, ebay, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании.
"В связи с логистическими задержками было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы для пользователей из России и Украины", — говорится в сообщении.
При этом, как уточняется, уже оформленные заказы будут "либо доставлены, либо на них распространится программа Money Back Guarantee и покупателю будут возвращены деньги".
eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.