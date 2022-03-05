МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса Booking, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера. Эксперт оценил срок переходного периода туротрасли из-за ухода Booking

Сервис бронирования Booking.com в пятницу заявил о приостанове работы в России.

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга. Он отметил, что есть организации, которые уже занимаются оказанием таких услуг. В первую очередь, необходимо обратить внимание на их опыт", — рассказали в аппарате вице-премьера.