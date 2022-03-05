Власти России проработают вопрос создания российского аналога Booking
Вице-премьер Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры проработать вопрос создания аналога Booking
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса Booking, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Сервис бронирования Booking.com в пятницу заявил о приостанове работы в России.
"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга. Он отметил, что есть организации, которые уже занимаются оказанием таких услуг. В первую очередь, необходимо обратить внимание на их опыт", — рассказали в аппарате вице-премьера.