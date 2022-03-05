МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ПУТИН О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАПЕРЕЛЕТОВ НА ЗАПАД: ЗАВИСИТ НЕ ОТ НАС ТОЛЬКО, ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО СЕБЕ В УЩЕРБ ПОД ПРЕССОМ СВОИХ ВЛАСТЕЙ

ЗАПРЕТ ТРАНССИБИРСКИХ ПЕРЕЛЕТОВ ВЕДЕТ К УДОРОЖАНИЮ АВИАБИЛЕТОВ ЗАПАДНЫХ АВИАКОМПАНИЙ — ПУТИН

ПУТИН: РФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ, НАРАЩИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ, ГДЕ ВОЗМОЖНО — ЛЕТАТЬ ЗА ГРАНИЦУ, БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ СИТУАЦИЮ ПОМЕНЯТЬ

РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ МС-21 ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ АНАЛОГОВ ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ — ПУТИН

ПУТИН: У МИНИСТРА ТРАНСПОРТА ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ПО САМОЛЕТАМ, ПЕРЕГОВОРЫ С КОМПАНИЯМИ ИДУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СВЯЗАННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, ВЛАСТИ РФ РАБОТАЮТ НАД АВИАПАРКОМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ — ПУТИН

ВЛАСТИ РФ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬ СУБСИДИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК — ПУТИН

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