МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ПУТИН О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАПЕРЕЛЕТОВ НА ЗАПАД: ЗАВИСИТ НЕ ОТ НАС ТОЛЬКО, ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО СЕБЕ В УЩЕРБ ПОД ПРЕССОМ СВОИХ ВЛАСТЕЙ
ЗАПРЕТ ТРАНССИБИРСКИХ ПЕРЕЛЕТОВ ВЕДЕТ К УДОРОЖАНИЮ АВИАБИЛЕТОВ ЗАПАДНЫХ АВИАКОМПАНИЙ — ПУТИН
ПУТИН: РФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ, НАРАЩИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ, ГДЕ ВОЗМОЖНО — ЛЕТАТЬ ЗА ГРАНИЦУ, БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ СИТУАЦИЮ ПОМЕНЯТЬ
РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ МС-21 ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ АНАЛОГОВ ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ — ПУТИН
ПУТИН: У МИНИСТРА ТРАНСПОРТА ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ ПО САМОЛЕТАМ, ПЕРЕГОВОРЫ С КОМПАНИЯМИ ИДУТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СВЯЗАННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, ВЛАСТИ РФ РАБОТАЮТ НАД АВИАПАРКОМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ — ПУТИН
ВЛАСТИ РФ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬ СУБСИДИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК — ПУТИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220305/836277894.html