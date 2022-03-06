ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из Египта и в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее источники, знакомые с ситуацией, сказали РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Перевозчик эту информацию не комментирует.