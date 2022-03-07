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https://1prime.ru/business/20220307/836288167.html
Sephora закрывает магазины в России
Бизнес
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Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России. "Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью... ПРАЙМ, 07.03.2022
бизнес, новости, россия, санкции против рф, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России.
"Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. В течение следующих 24 часов мы закроем наши магазины и онлайн-продажи", — говорится в заявлении.
Компания отмечает, что намерена поддерживать свою команду в стране.