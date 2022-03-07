МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Крупный ритейлер косметики и парфюмерии Sephora сообщил о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж в России. Финские Valio и Paulig уходят из России

"Учитывая нашу обеспокоенность нынешним положением и сложностью с работой, мы приостанавливаем нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. В течение следующих 24 часов мы закроем наши магазины и онлайн-продажи", — говорится в заявлении.

Компания отмечает, что намерена поддерживать свою команду в стране.