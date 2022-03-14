МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Девелопер Crocus Group запустил программу поддержки российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на фоне ухода зарубежных ритейлеров, сообщил журналистам первый вице-президент компании Эмин Агаларов. СМИ: Visa и Mastercard поднимают комиссии для части ритейла

Он отметил, что в подмосковном "Vegas Крокус Сити" локальные марки одежды, обуви, аксессуаров смогут воспользоваться особыми условиями аренды торговых площадей, а также получить маркетинговую поддержку при запуске новых точек.

"Мы готовы предоставить резервные площади от 100 до 1000 квадратных метров под мультибрендовый проект с российскими марками, а также помещения под аренду монобрендовых магазинов. Нам необходимо общими усилиями поддерживать и развивать бизнес в России, поэтому мы предусмотрели пакет маркетинговой поддержки для новых арендаторов из числа российских марок", — рассказал Агаларов.

Он добавил, что сейчас, когда часть международных брендов приостановила свою деятельность в стране, в компании видят возможность для российских производителей заявить о себе. "Люди продолжают ходить в торговые комплексы, им необходимо покупать одежду, товары повседневного спроса", — пояснил Агаларов.

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".