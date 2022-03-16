МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курортный сезон в Крыму состоится, с учетом закрытия многих внешних направлений ожидается туристический бум, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Курортный сезон состоится. И с учетом того, что у нас много внешних направлений закрыто, думаю, что в этом году будет курортный бум на территории Республики Крым", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, курортный сезон должен проходить при радушии и реальных, не завышенных ценах.

"Туристы должны уезжать с любовью к российскому Крыму", — подчеркнул Аксенов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".