МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не скупать в панике гречку и сахар, напомнив о запасах, сделанных в начале пандемии коронавируса.

"Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника… Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет", — сказала Матвиенко журналистам.

Спикер Совфеда отметила, что Россия обладает достаточными запасами круп и сахара, о чем, по ее словам, неоднократно говорило правительство.

"Когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, которые считывают и начинают куда-то бежать, — это плохо. Поэтому надо, чтобы люди тоже понимали, что надо спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям", — резюмировала сенатор.