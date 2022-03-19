МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Pegas Touristik и Anex Tour будут формировать туры на чартерах в Венесуэлу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Речь идет о туроператорах Pegas Touristik и Anex Tour. До российско-украинского кризиса Pegas Touristik выполнял собственную полетную программу в Венесуэлу на бортах Nordwind и Pegas Fly. Ранее допуски на выполнение рейсов в венесуэльский Порламар получила авиакомпания Azur air, стратегический партнер туроператора Anex Tour и "Интурист" (входят в один холдинг Anex Turizm Group)", — говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации полагают, что по мере решения вопросов, связанных с эксплуатацией флота российскими перевозчиками, формировать туры на чартерах в южноамериканскую страну будут Pegas Touristik, Anex Tour и "Интурист".

По данным федеральной сети турагентств"1001 тур" от 24 февраля стоимость тура с перелетом в начале марта на остров Маргарита в отель четыре звезды на завтраках на 10 дней на двоих с вылетом 8 марта начиналась от 175 тысяч рублей. "Как изменятся цены сейчас, предсказать сложно, но вероятнее всего они вырастут в рублях из-за ослабления российской национальной валюты и усложнения перелетов из-за закрытия воздушного пространства Европы, Канады и США", — уточнили в ассоциации.

Помимо этого, в АТОР рассказали, что на встрече с туроператорами венесуэльская сторона сообщила, что сейчас также рассматривается вопрос обеспечения в Венесуэле эквайринга по картам "Мир". "Сроки пока неясны, но тренд обнадеживает", — указали в ассоциации.

Ранее 19 марта глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Об этом стало известно после рабочей встречи главы ведомства с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом. Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности россиян, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами.