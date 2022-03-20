МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Вывозной рейс 686 авиакомпании Azur Air из Египта пока отменён, идёт работа над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале. АТОР: Pegas Touristik и Anex Tour запустят чартерные туры в Венесуэлу

"В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 (авиакомпании Azur Air из Египта — ред.) пока отменен. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости", — написала Догузова.

Она подчеркнула, что сейчас туроператоры за свой счёт продлевают туристам проживание. "Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым", — указала Догузова.

"Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", — заключила глава ведомства.