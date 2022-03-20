МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила в эфире телеканала LRT, что страна не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России Эксперт порекомендовал бизнесу искать партнеров в дружественных странах

Она пояснила, что "если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды… твое имущество национализируют".

"Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить", — добавила министр.

Журналисты LRT отметили, что литовские власти призывают бизнесменов ограничить деятельность в РФ, но "проблема в том, что никто точно не знает, у кого какой бизнес в России, в Литве эти данные не собирали".

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает варианта национализации Вильнюсом завода по производству фосфорных удобрений Lifosa, счета которого "заморожены" в связи с антироссийскими санкциями.