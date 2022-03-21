МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем нового бизнеса лизингового рынка в России по итогам 2021 года вырос на 62% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,3 триллиона рублей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении РИА Новости. "Росагролизинг" предлагает продлить льготный лизинг сельхозтехники

Новый бизнес — это стоимость переданных клиентам предметов лизинга без НДС.

"По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62% и составил 2,3 триллмона рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76%, во многом обуславливает рост всего рынка", — говорится в материалах агентства.

Уточняется, что за 2021 год 17 из 19 выделяемых агентством сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69%), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. "На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65% в объеме нового бизнеса", — говорится в обзоре.

Вторым сегментом стал лизинг строительной техники (+91% к предыдущему году). Его рост обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Лизинг железнодорожной техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам года за счет роста грузоперевозок на сети РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения эпидемиологических рисков. При этом авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.

"Увеличение стоимости предметов лизинга и количества новых заключенных сделок позитивно отразилось на сумме лизинговых договоров, которая за 2021 год выросла на 65,2%. Объем лизингового портфеля в свою очередь на 01.01.2022 составил 6,5 триллиона рублей, показав рост за год на 25%", — отмечают аналитики.