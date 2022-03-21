МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") объявил о запуске с 10 июня чартерной программы в Грозный, на базе которой сформированы экскурсионные туры по пяти республикам Северного Кавказа, в том числе по нескольким регионам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР: Pegas Touristik и Anex Tour запустят чартерные туры в Венесуэлу

"Туроператор Fun&Sun предложил туристам пакетные туры в республики Кавказа — Чечню, Дагестан, Осетию и комбинированные в Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Туры сформированы на чартерных рейсах авиакомпании "Ямал" по маршруту Москва-Грозный", — сообщили в ассоциации.

Отмечается, что полетная программа Fun&Sun стартует с 10 июня и продлится до 28 июня. Вылеты запланированы с частотой два раза в неделю. "Туры уже выставлены в систему бронирования туроператора. Туристам доступны четыре экскурсионные программы в Чечню, Дагестан, Осетию и комбинированные туры по Северному Кавказу", — уточнили в АТОР.

"Все программы стартуют в Грозном. Размещение в отелях категории три-четыре звезды. Купить экскурсионный тур можно за 24,3 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. Все туры участвуют в акции кешбэк, а это значит, что можно вернуть 20% от стоимости тура", — добавили в ассоциации.

Туроператор предлагает как отдельные туры по республикам Кавказа, так и комбинированные. В рамках программы "Привет, Чечня!" продолжительностью четыре или пять дней туристов ждет экскурсия "Грозный- восставший из пепла" и экскурсия на озеро Кезеной-Ам. Экскурсионная программа "Привет, Осетия!" включает обзорную экскурсия по Владикавказу и экскурсию "Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс".

Участники тура "Привет, Дагестан!" смогут увидеть Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум, пообедать в форелевом хозяйстве, посетить аул-призрак Гамсутль и село Гуниб. Для путешественников, желающих искупаться в Каспийском море и совместить пляжный отдых с экскурсионным, сформирована программа "Привет, Дагестан! Море" продолжительностью восемь дней.

Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в 1,5-2 раза дешевле.