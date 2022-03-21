"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана
https://1prime.ru/business/20220321/836447900.html
Курсы валют
Иена слабеет к доллару на торгах в понедельник
Криптовалюты
Эксперт считает, что России надо создать международный цифровой арбитраж
Мировая экономика
Экономист назвал "точку невозврата", когда доллару начнут искать замену
Торги
Фондовые биржи АТР закрылись в понедельник без единой динамики
Импортозамещение
Сибирские ученые добились значительного успеха в импортозамещении
Экономика в период санкций
В Белом доме США крайне недовольны нежеланием ЕС "подвергать критике" КНР
Спецоперация России на Украине
Зеленский предрек третью мировую войну
Нефть
Новак рассказал о планах по диверсификации поставок нефти из России
Банки
Бывший первый зампред Швецов займет новую должность в Банке России
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Транзит газа через Украину 21 марта ожидается вблизи максимума
Авто
АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей Lada Vesta
Ситуация на биржах
Индекс цены гособлигаций России обновил минимум с декабря 2014 года
https://1prime.ru/business/20220321/836447900.html
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