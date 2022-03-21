МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные рейсы в столицу Ирана, сообщает перевозчик. China Eastern приостановила полеты всех своих Boeing 737-800

"Аэрофлот" со 2 апреля возобновляет регулярные полеты в Тегеран (Иран) на самолетах Airbus A321", — говорится в сообщении.