МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко. В Минпромторге раскрыли долю отечественных лекарств на фармрынке России

"Что касается цен, действительно, мы отмечаем повышение, в первую очередь, в сегменте лекарственных препаратов, которые на сегодня не регулируются — это препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших", — сказал Пархоменко на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Он уточнил, что колебания цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов происходят в пределах допустимой нормы.