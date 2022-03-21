ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В ЕС заявили, что на неделе не ожидается новых санкций против России

"Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России – ред.). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению", — сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.