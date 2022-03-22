МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Снизить до 0,5% на срок не менее 3 лет размер комиссии при оплате картой, выпущенной в платежной системе "Мир", предложел уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. С такой инициативой он обратился к премьеру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба омбудсмена. Экономист указал, на что пойдет западный бизнес, чтобы остаться в России

"С учетом изменения характера деятельности на территории Российской Федерации платежных систем Visa и MasterCard предлагаем снизить до 0,5% на срок не менее 3 лет размер комиссии при оплате картой, выпущенной в платежной системе "Мир", — говорится в письме на имя премьер-министра.

В России, сообщается в пресс-релизе, установлено более 2,5 миллиона терминалов для приема банковских карт, только в торговле оборот безналичных платежей по картам превышает 20 триллионов рублей в год. Между тем завышенный размер банковской комиссии за использование эквайринга (обработки безналичных платежей по картам) превратился в одну из серьезных проблем для предпринимателей.

"Комиссия на эквайринг, установленная кредитными учреждениями, составляет в среднем 2-2,5% для субъектов малого и среднего бизнеса и около 1,5% для крупных игроков. Фактически это не что иное, как оборотный квазиналог. Проблема была заметной и до наступления новых санкций, но в условиях разрыва цепочек поставок, нестабильности валютного курса, дисбаланса спроса и предложения она требует немедленного разрешения", — отмечает Титов.

"Парадоксально, но даже в новых условиях эквайринг обходится российскому бизнесу дороже, чем его конкурентам из-за рубежа. И в Евросоюзе, и в Китае комиссии не превышают долей процента", — замечает уполномоченный.

Он напомнил, что ограничение ставки эквайринга действовало в 2020 году в качестве меры поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее проблема завышенных комиссий на эквайринг, сообщается в пресс-релизе, обсуждалась в ходе совещания по проблемам торговли, проведенного аппаратом уполномоченного. "Его участники отметили, что оплата эквайринга вышла на третье место по весу в структуре затрат торговых предприятий. А система быстрых платежей (СБП), которую Банк России продвигает в качестве альтернативы эквайрингу, не стала его полноценной заменой в глазах потребителей в силу наличия разнообразных бонусов (в особенности кешбека) на пластиковых картах", — говорится в пресс-релизе.

БИЗНЕС

Титов также предложил смягчить или вовсе исключить ответственность бизнесменов за нарушения валютного законодательства РФ. В США заявили, что не просили свои компании покидать Россию

Речь, указывается в нем, идет об административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ либо уголовной ответственности по статье 193 УК РФ ("уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств").

Сегодня, по словам омбудсмена, "предприниматели рискуют оказаться привлеченными к ответственности за действия, в которых они не виноваты". "Например, они успели перевести валютные средства за рубеж в качестве авансовых платежей или полной предоплаты. Из-за санкций и товар в Россию не поставляется, но и средства не возвращаются. Либо не оплачиваются уже произведенные поставки товаров из нашей страны", — замечает он в письме.

Формально, продолжает уполномоченный, "есть повод увидеть нарушения". "Конечно, для привлечения к ответственности требуется наличие доказанной вины, однако правоприменительная практика показывает, что для юридических лиц такая вина чаще всего предполагается по умолчанию", — замечает Титов.

"Ответственность также может последовать за действия (бездействие), необходимость которых вызвана реальным риском лишиться валютных ценностей в связи с тем, что иностранное государство применило ограничительные меры против России и ее хозяйствующих субъектов", — подчеркивает омбудсмен.

Уполномоченный также предложил приостановить проведение проверок соблюдения валютного законодательства со стороны Федеральной таможенной службы, сообщается в пресс-релизе.